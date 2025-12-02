Atalanta-Genoa è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 15:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. Due squadre che hanno già cambiato tecnico. E la svolta in panchina ha dato lo scossone sperato. Palladino da un lato e De Rossi dall’altro, due allenatori giovani, sicuramente hanno portato entusiasmo dentro Atalanta e Genoa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La vittoria contro la Fiorentina, per la Dea, è stata una belle botta di fiducia. Anche quella del Genoa contro il Verona (terzo risultato utile di fila per DDR) ha aiutato i liguri ad uscire fuori da una situazione molto complicata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Atalanta-Genoa: De Rossi ha altri pensieri