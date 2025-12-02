Pronostico Atalanta-Genoa | De Rossi ha altri pensieri
Atalanta-Genoa è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 15:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. Due squadre che hanno già cambiato tecnico. E la svolta in panchina ha dato lo scossone sperato. Palladino da un lato e De Rossi dall’altro, due allenatori giovani, sicuramente hanno portato entusiasmo dentro Atalanta e Genoa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La vittoria contro la Fiorentina, per la Dea, è stata una belle botta di fiducia. Anche quella del Genoa contro il Verona (terzo risultato utile di fila per DDR) ha aiutato i liguri ad uscire fuori da una situazione molto complicata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Scopri altri approfondimenti
Sky, Fabio Caressa: "Vi do subito il mio pronostico di Napoli-Atalanta!" IL PARERE https://shorturl.at/NTvxd - facebook.com Vai su Facebook
I pronostici di Fabio #Caressa e Ivan #Zazzaroni su #Atalanta- #Fiorentina Vai su X
Pronostico Atalanta-Genoa: De Rossi ha altri pensieri - Genoa è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì: formazioni, pronostico, tv e streaming. Secondo ilveggente.it
Pronostico Atalanta vs Genoa – 3 Dicembre 2025 - Il match di Coppa Italia tra Atalanta e Genoa, in programma il 3 Dicembre 2025 alle 15:00 al Gewiss Stadio, promette intensità e spettacolo. Segnala news-sports.it
Atalanta-Genoa, le probabili formazioni e dove vederla - Ecco le probabili formazioni e le indicazioni su dove seguire Atalanta- Come scrive calcioatalanta.it
Dove vedere Atalanta - Genoa: orario, probabili formazioni e fattori chiave della gara di Coppa Italia - Genoa ottavi Coppa Italia 2025/26: probabili formazioni aggiornate, tattiche, punti chiave e possibili scenari per la sfida secca in programma mercoledì 3 dicembre alla Gewiss Arena. tag24.it scrive
Pronostico Genoa-Atalanta, nessuno come gli orobici in trasferta: le quote - Pronostico Genoa Atalanta in favore della squadra di Gian Piero Gasperini, in questa sfida valida per la 37ª giornata di Serie A. Secondo tuttomercatoweb.com
Atalanta-Genoa di Coppa Italia, la mente va al 4-0 - Genoa segnò un ribaltone in Coppa Italia con i nerazzurri che vinsero 4- Come scrive calcioatalanta.it