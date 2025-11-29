Genoa-Verona è una partita della tredicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. C’è un grande equilibrio nelle ultime dieci partite tra Genoa e Verona: tre vittorie a testa e quattro pareggi. Ma il momento che stanno attraversando le due squadre, soprattutto dopo l’arrivo di Daniele De Rossi in panchina (due pareggi) ci spinge a dire che questo verrà ribaltato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Anche perché i rossoblù prima o poi in casa di dovranno sbloccare, soprattutto se vogliono mantenere la categoria: una vittoria interna manca da nove gare di fila (tre pareggi e sei sconfitta) e, guarda il caso, tra le squadre di massima serie solamente il Verona, con dodici, ha ancora una striscia aperta così lunga di mancate vittorie interne. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Genoa-Verona: De Rossi rompe l’equilibrio