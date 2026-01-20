Probabili formazioni Inter Arsenal | Chivu sceglie Zielinski davanti la coppia Lautaro Martinez Thuram

Ecco le probabili formazioni di Inter e Arsenal, secondo le ultime indicazioni di Chivu. La scelta a centrocampo è ricaduta su Zielinski, mentre in attacco la coppia composta da Lautaro Martinez e Thuram dovrebbe partire titolare. Queste indicazioni forniscono un’idea delle possibili scelte delle squadre in vista della prossima partita.

Inter News 24 Probabili formazioni Inter Arsenal: Chivu scioglie le riserve. A centrocampo tocca a Zielinski, in avanti torna la coppia Lautaro Martinez-Thuram. Tutto pronto a San Siro per una delle sfide più attese di questa fase campionato della Champions League. L' Inter di Cristian Chivu, solida capolista in Serie A con 49 punti, ospita l' Arsenal di Mikel Arteta in un match che vale molto più dei tre punti in palio. Per i nerazzurri è l'occasione di accorciare verso gli ottavi diretti, mentre i Gunners arrivano a Milano forti di un percorso quasi netto. Le scelte di Chivu: torna la ThuLa e c'è Zielinski play.

