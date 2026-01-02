Inter Bologna probabili formazioni | Chivu sorprende in attacco

L'incontro tra Inter e Bologna apre il calendario delle partite del nuovo anno per i nerazzurri. Le probabili formazioni vedono Chivu inaspettatamente impiegato in attacco, introducendo qualche sorpresa nella formazione dell'Inter. Una sfida che si preannuncia equilibrata e importante per la classifica, offrendo spunti interessanti sulle scelte tattiche e sui possibili sviluppi della partita.

Inter Bologna probabili formazioni. Inter-Bologna apre il nuovo anno solare dei nerazzurri e mette subito sul tavolo una sfida tutt’altro che banale. Il match, valido per la 18a giornata di Serie A 202526, è in programma domenica 4 gennaio alle 20:45 allo stadio Meazza di Milano. I numeri raccontano di un confronto più equilibrato di quanto si possa pensare. L’Inter ha vinto solo una delle ultime cinque gare di campionato contro il Bologna (2 pareggi e 2 sconfitte), dopo aver ottenuto quattro successi nelle cinque precedenti. Inoltre, i nerazzurri hanno mantenuto la porta inviolata una sola volta nelle ultime otto sfide di Serie A contro i rossoblù: l’1-0 del 9 marzo 2024 al Dall’Ara. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Probabili formazioni Napoli Inter: Conte sorprende in attacco, Chivu si affida alle certezze Leggi anche: Roma-Inter, probabili formazioni: dubbi in attacco per Chivu Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Inter-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Inter-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Acerbi, Thuram, Pio Esposito, Cambiaghi e Castro; Inter-Bologna, probabili formazioni: Chivu recupera Acerbi e pensa a un’esclusione eccellente; Diretta Inter-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e live streaming. Probabili formazioni Inter-Bologna: dubbio Sucic, cosa filtra su Thuram e Cambiaghi - Le possibili scelte di Chivu e Italiano per il match della 18^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

