Primo storico oro per il Brasile ai Giochi invernali Delusione per gli azzurri

Il Brasile conquista il suo primo oro ai Giochi invernali, portando a casa una medaglia che apre una nuova pagina per il paese. La vittoria arriva dopo anni di tentativi e rappresenta un grande passo avanti nel panorama dello sport invernale sudamericano. La medaglia è stata ottenuta grazie a un atleta brasiliano che ha affrontato condizioni climatiche avverse e un percorso difficile, dimostrando determinazione e talento. Nel frattempo, gli azzurri devono accontentarsi di un risultato deludente, che spezza una serie di buoni piazzamenti.

AGI- È subito d' oro la prima storica medaglia del Brasile (e di tuto il Sud America) ai Giochi olimpici invernali. A conquistarla è stato Lucas Pinheiro Braathen nello slalom gigante di Milano Cortina 2026. Lo sciatore carioca sulla pista 'Stelvio' di Bormio ha completato le due manche in 2'25"00. Argento allo svizzero Marco Odermatt staccato di 58 centesimi, bronzo ad un altro elvetico Loic Meillard a 1"17. Un'impresa incredibile sulle nevi di Bormio. È il proprio il caso di dirlo, "incredibile ma vero", il Brasile vince nello slalom gigante, la specialità più popolare e praticata dello sci alpino.