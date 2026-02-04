Un fruttivendolo di Sondrio, Nino Bibbia, ha scritto una pagina storica nel 1948 ai Giochi Invernali, vincendo il primo oro per l’Italia. Dopo quasi 80 anni, però, l’Italia fatica a salire sul podio: l’ultima medaglia risale al 2002, e ora, nel 2026, si torna a sperare in una svolta dopo 24 anni senza successi. La lunga attesa rende ancora più evidente quanto sia difficile conquistare una medaglia ai Giochi di oggi.

4 gennaio 2026 – Quattro edizioni e 24 anni senza vincere medaglie. L’inizio della storia tra l’ Italia e le Olimpiadi Invernali non è certo delle migliori. Fino al 4 febbraio 1948, quando Nino Bibbia, un fruttivendolo di Bianzone in provincia di Sondrio, sfreccia giù dalla Cresta Run di St. Moritz e conquista una straordinaria medaglia d’oro nello Skeleton. Nato nel 1922 e scomparso nel maggio 2013 all’età di 91 anni, Bibbia resterà per sempre nella storia italiana dei Giochi Invernali in qualità di primo italiano di sempre a salire sul podio. Per di più in una disciplina che dal 1952 al 2002 non ha poi più trovato posto nella kermesse a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi, 4 febbraio 1948: un fruttivendolo vola sulla Cresta Run. Il sondriese Nino Bibbia è il primo oro italiano ai Giochi Invernali

Approfondimenti su Nino Bibbia

Questo testo ripercorre la storia di Grazia, la pattinatrice milanese che partecipò alle Olimpiadi di Saint Moritz nel 1948.

Grazia Barcellona, campionessa italiana di pattinaggio artistico su ghiaccio, debuttò nell’Italia Repubblicana durante le Olimpiadi invernali del 1948, in un periodo segnato dalla guerra e da importanti trasformazioni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Nino Bibbia

Argomenti discussi: Olimpiadi, 4 febbraio 1948: un fruttivendolo vola sulla Cresta Run. Il sondriese Nino Bibbia è il primo oro italiano ai Giochi Invernali; Almanacco 4 febbraio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giorno; Almanacco | Mercoledì 4 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno.

Nino Bibbia, da fruttivendolo a campione olimpico: storia della prima medaglia d'Oro dell'Italia alle Olimpiadi InvernaliIl 4 febbraio 1948 a Saint Moritz l'Italia vinse la sua prima medaglia d'Oro nella storia delle Olimpiadi Invernali: l'artefice di quell'impresa fu Nino Bibbia ... vogue.it

Almanacco | Mercoledì 4 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoGli U2 tengono il loro primo concerto in Italia, la Bosnia ed Erzegovina adotta la sua bandiera: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it

Finalmente è tornata! Dopo un po’ di anni di assenza è ritornata a gareggiare la nostra Carla Mazza, bradipa veterana ma sicuramente sulla cresta dell’onda, per la gioia di tutti i suoi amici e compagni di squadra , che sia l’inizio di una nuova rinascita , se lo a - facebook.com facebook