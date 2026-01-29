Stagione bella da impazzire | l' Italia del Biathlon ai Giochi punta al primo storico oro

L’Italia del biathlon si prepara ad affrontare le gare di Milano Cortina 2026 con grandi ambizioni. La squadra azzurra si è già fatta notare in questa prima parte di stagione, dimostrando di essere in forma e pronta a puntare al primo oro storico. I biathleti italiani arrivano ad Anterselva determinati e carichi, sperando di conquistare il podio e scrivere una pagina importante per lo sport nazionale.

Diciassette podi e 7 vittorie in Coppa del Mondo. L'Italia del biathlon si presenta ad Anterselva per le gare olimpiche di Milano Cortina 2026 dopo una prima parte di stagione che è stata fin qui trionfale. Nella storia il record di podi in una singola stagione tra Coppa del Mondo e grandi eventi (Olimpiadi o Mondiali) ammonta a 21, ottenuti nel 2018-19 e 2022-23, entrambe stagioni post olimpiche. Addirittura, solo una vittoria in meno rispetto alla stagione record 2018-19, quando ne arrivarono 8. Non male se si considera che, gare di Anterselva comprese, sono state disputate fin qui 40 competizioni su 69 totali.

