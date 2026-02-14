Lucas Pinheiro Braathen ha vinto la prima medaglia d’oro per il Brasile alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, dopo aver dominato le due prove di slalom gigante. La sua vittoria arriva grazie a un’accelerazione decisa in entrambe le manche, che gli ha permesso di chiudere con un tempo complessivo di 2’25”00. Braathen, nato in Norvegia e diventato brasiliano, si era già distinto vincendo la Coppa del Mondo di slalom speciale nel 2023. La sua performance ha sorpreso gli appassionati di sci, soprattutto considerando le poche medaglie olimpiche conquistate fin

(Adnkronos) – Lucas Pinheiro Braathen fa la storia a Milano Cortina 2026. Lo sciatore norvegese naturalizzato brasiliano (vincitore della Coppa del Mondo di slalom speciale nel 2023) domina le due prove di slalom gigante (1’13"92+1’11"08, 2’25"00 il tempo complessivo) e porta a casa il primo oro del Brasile alle Olimpiadi invernali. Dietro di lui gli svizzeri Marco Odermatt, argento (+0.58), e Loïc Meillard, bronzo (+1.17). Il brasiliano, in lacrime al traguardo, non ha nascosto l’emozione: “Non so cosa dire. Non posso crederci. Non è importante da quale nazione arrivi, quale è il colore della pelle. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Chi è Lucas Pinheiro Braathen, prima medaglia d’oro del Brasile alle Olimpiadi invernali

Lucas Pinheiro Braathen ha conquistato il primo oro per il Brasile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver completato con successo la seconda manche.

Lucas Pinheiro Braathen ha tutte le carte in regola per puntare in alto alle Olimpiadi Invernali del 2026.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, chi è Lucas Pinheiro Braathen: dallo slalom alla scelta brasiliana; Lo sciatore che vuole cambiare Milano con un piumino; Lucas Pinheiro Braathen ha le carte in regola per fare molto bene alle Olimpiadi invernali 2026; La divisa stilosa di Lucas Pinheiro Braathen e della squadra brasiliana alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Pinherio Braathen, chi è lo sciatore brasiliano con lo smalto (che tre anni fa si era ritirato) nuovo campione olimpico nel GiganteIl brasiliano Lucas Pinheiro Braathen ha fatto la storia e ha vinto la medaglia d'oro nel Gigante maschile. Lo sciatore, che aveva fatto il vuoto ... msn.com

Chi è Pinheiro Braathen, lo sciatore d'oro che ha scritto la storia per il BrasileLucas Pinheiro Braathen conquista la prima medaglia per il Brasile ai Giochi olimpici invernali vincendo l’oro nello slalom gigante maschile. Lo sciatore, papà norvegese e mamma brasiliana, fino al 20 ... avvenire.it

L'oro di Lucas Pinheiro Braathen fa la storia: prima medaglia alle Olimpiadi invernali del Brasile e di tutto il Sud America x.com

Lucas Pinheiro Braathen ha conquistato l'oro nel gigante olimpico a Bormio, sotto una fitta nevicata. I due svizzeri Marco Odermatt e Loic Meillard si sono piazzati rispettivamente al secondo e terzo posto. Per il Brasile è la prima medaglia di sempre in una O facebook