Chi è Lucas Pinheiro Braathen prima medaglia d’oro del Brasile alle Olimpiadi invernali

Lucas Pinheiro Braathen ha vinto la prima medaglia d’oro per il Brasile alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, dopo aver dominato le due prove di slalom gigante. La sua vittoria arriva grazie a un’accelerazione decisa in entrambe le manche, che gli ha permesso di chiudere con un tempo complessivo di 2’25”00. Braathen, nato in Norvegia e diventato brasiliano, si era già distinto vincendo la Coppa del Mondo di slalom speciale nel 2023. La sua performance ha sorpreso gli appassionati di sci, soprattutto considerando le poche medaglie olimpiche conquistate fin

(Adnkronos) – Lucas Pinheiro Braathen fa la storia a Milano Cortina 2026. Lo sciatore norvegese naturalizzato brasiliano (vincitore della Coppa del Mondo di slalom speciale nel 2023) domina le due prove di slalom gigante (1'13"92+1'11"08, 2'25"00 il tempo complessivo) e porta a casa il primo oro del Brasile alle Olimpiadi invernali. Dietro di lui gli svizzeri Marco Odermatt, argento (+0.58), e Loïc Meillard, bronzo (+1.17). Il brasiliano, in lacrime al traguardo, non ha nascosto l'emozione: "Non so cosa dire. Non posso crederci. Non è importante da quale nazione arrivi, quale è il colore della pelle.

È storia alle Olimpiadi: Pinheiro Braathen vince l’oro nel gigante e si commuove. È la prima medaglia di sempre per il Brasile

Lucas Pinheiro Braathen ha conquistato il primo oro per il Brasile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver completato con successo la seconda manche.

Lucas Pinheiro Braathen ha le carte in regola per fare molto bene alle Olimpiadi Invernali 2026

Lucas Pinheiro Braathen ha tutte le carte in regola per puntare in alto alle Olimpiadi Invernali del 2026.

