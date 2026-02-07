Lucas Pinheiro Braathen ha tutte le carte in regola per puntare in alto alle Olimpiadi Invernali del 2026. Nato in Brasile, sulla montagna più alta del Paese, il Pico da Neblina, con i suoi poco più di 3.000 metri, ha poco a che vedere con le cime delle Alpi o delle Ande dove si allenano gli sciatori di tutto il mondo. La neve qui non si è mai vista, e la popolazione locale sembra più attratta dal mare e dalle spiagge che dagli sport sulla neve. Eppure, Braathen potrebbe essere uno dei protagon

Sulla montagna più alta del Brasile, il Pico da Neblina, non ha mai nevicato. D’altronde i suoi 3.000 metri scarsi inerpicati al confine col Venezuela sono lontani parenti delle cime che hanno fatto la storia dello sci alpino, e la popolazione locale ha sempre dato l’impressione di essere più interessata alle lunghe spiagge sabbiose. Questo febbraio però in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina per la prima volta la bandiera brasiliana sventolerà al cancelletto di partenza di una gara di discesa, e non solamente per partecipare secondo lo spirito decubertiano. Perché a rappresentare i colori verdeoro sulle Alpi sarà Lucas Pinheiro Braathen, non solamente uno degli sciatori più forti in circolazione ma sicuramente il più riconoscibile e divertente del circuito, nel quale è tornato scegliendo la nazione di provenienza materna. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Lucas Pinheiro Braathen ha le carte in regola per fare molto bene alle Olimpiadi Invernali 2026

Approfondimenti su Lucas Pinheiro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lucas Pinheiro

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, Lucas Pinheiro Braathen: dallo slalom alla scelta brasiliana; Lucas Pinheiro Braathen ha le carte in regola per fare molto bene alle Olimpiadi Invernali 2026; La divisa stilosa di Lucas Pinheiro Braathen e della squadra brasiliana alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Dal talento alla vittoria: perché atleti come Camille Rast e Lucas Pinheiro Braathen scelgono Komperdell.

Lucas Pinheiro Braathen ha le carte in regola per fare molto bene alle Olimpiadi Invernali 2026Dopo aver regalato al Brasile la prima vittoria di sempre nello sci alpino, alle Olimpiadi Invernali Lucas Pinheiro Braathen punta in alto, sognando l’oro olimpico ... gqitalia.it

La divisa stilosa di Lucas Pinheiro Braathen e della squadra brasiliana alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026Nella serata del 6 febbraio, i portabandiera del Brasile hanno indossato uno speciale look bianco e verde, mentre il resto della delegazione si è tinta di verde e blu. olympics.com

Cosa ci fa il Brasile alle Olimpiadi Invernali Lucas Pinheiro Braathen. Fortissimo. #MilanoCortina2026 x.com

Loic Meillard torna al successo nel gigante di Schladming con una grande seconda manche pressoché perfetta. Non lo imita Lucas Pinheiro Braathen che perde il vantaggio nella prima parte. 73 centesimi il ritardo dall’elevetico Serata indimenticabile per il fra facebook