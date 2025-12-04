Suicidio medicalmente assistito l' Asl istituisce la Commissione per la verifica delle richieste

L'Asl Salerno ha ufficializzato la nomina della Commissione Multidisciplinare Permanente incaricata di verificare le richieste di accesso al suicidio medicalmente assistito. Con una delibera del Direttore Generale, Gennaro Sosto, l'azienda sanitaria dà piena attuazione alle sentenze della Corte.

