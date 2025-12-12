Primavera Bologna-Milan 0-0 | clamorosa occasione rossoblù | LIVE NEWS

Pianetamilan.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 14:00 al Centro Tecnico Niccolò Galli si disputa Bologna-Milan, match valido per la 15ª giornata del campionato Primavera. Un'occasione importante per entrambe le squadre, con i rossoblù alla ricerca di punti e opportunità, e i rossoneri pronti a confermare il loro valore. Segui in diretta le emozioni di questa sfida.

Alle ore 14:00, al Centro Tecnico Niccolò Galli si giocherà la 15^ giornata del campionato Primavera, Bologna-Milan. Pianetamilan.it

Bologna-Milan (0-1): vantaggio rossonero, a segno il solito Lontani

primavera bologna milan 0Bologna-Milan (0-1): vantaggio rossonero, a segno il solito Lontani - Nel momento di maggiore sforzo del Bologna la formazione d Renna sfrutta l'occasione e passa ... milannews.it

Diretta Bologna Milan Primavera/ Streaming video tv: tra playoff e playout! (oggi 12 dicembre 2025) - Diretta Bologna Milan Primavera streaming video tv: due squadre in un momento non troppo brillante si affrontano oggi nella 15^ giornata. ilsussidiario.net

primavera bologna milan 0 0 clamorosa occasione rossobl249 live news

© Pianetamilan.it - Primavera, Bologna-Milan 0-0: clamorosa occasione rossoblù | LIVE NEWS

CAMPIONATO PRIMAVERA: Bologna - Milan 0-2

Video CAMPIONATO PRIMAVERA: Bologna - Milan 0-2