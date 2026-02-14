Prima il Novitchok poi la rana freccia | così Putin ha avvelenato Navalny due volte |?La reazione di Mosca | Soltanto illazioni

Il governo russo ha negato ogni coinvolgimento, ma le analisi di cinque paesi dimostrano che Navalny è stato avvelenato due volte, prima con il Novitchok e poi con la rana freccia. Mosca insiste che si tratta solo di accuse infondate, anche dopo che i risultati delle analisi hanno confermato le sostanze usate. Navalny si trova in un ospedale tedesco, dove i medici hanno identificato i principi attivi che hanno causato il suo malore.

È stato molto probabilmente avvelenato con una potente sostanza tossica Alexeij Navalny, il leader dell'opposizione russa morto due anni fa in una prigione di massima sicurezza siberiana, ufficialmente per cause naturali.È la conclusione a cui sono giunti cinque governi occidentali, sulla base delle analisi di laboratorio condotte su campioni prelevati dal suo corpo. In un comunicato congiunto, pubblicato a margine della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco di Baviera, i ministri degli Esteri di Regno Unito, Svezia, Francia, Germania e Olanda dichiarano che i test hanno confermato in modo definitivo «tracce di epibaditina», una sostanza mortale «presente nella pelle delle rane freccia del Sud America, introvabile in Russia allo stato naturale».