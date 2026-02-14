Navalny avvelenato da Mosca con la tossina di rana freccia | l' accusa dei cinque Paesi europei La moglie Putin assassino ora ci sono le prove

Cinque Paesi europei accusano Mosca di aver avvelenato Alexei Navalny, il noto oppositore di Vladimir Putin, usando una tossina estratta dalla rana freccia. I governi sostengono di aver raccolto prove che collegano direttamente l’uso di questa sostanza all’intossicazione del leader dell’opposizione, avvenuta nel 2020. La moglie di Navalny accusa pubblicamente il presidente russo di essere coinvolto nell’attacco, definendo Putin un “assassino”.

Alexei Navalny, il principale leader dell'opposizione del presidente russo Vladimir Putin, sarebbe stato avvelenato con una tossina della rana freccia. La conferma arriva dal Foreign Office del Regno Unito che dice di avere le prove di quanto accaduto. La vicenda Secondo il Regno Unito, Alexei Navalny, morto due anni fa mentre era detenuto in una colonia penale in Siberia, sarebbe stato avvelenato con l'epibatidina, una neurotossina tossica letale che si trova nelle rane freccia che vivono in Ecuador. Questo veleno è 200 volte più forte della morfina e viene utilizzato dalle tribù indigene del Sud America nelle cerbottane durante la caccia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Cinque governi europei puntano il dito contro Mosca, accusandola di aver avvelenato Alexei Navalny con l’epibatidina, una tossina estratta da rane velenose.

Cinque Paesi accusano la Russia di aver ucciso Alexei Navalny con una tossina rara, un'ipotesi sollevata durante la conferenza di Monaco.

Quando i dittatori smettono di temere i cittadini, iniziano a temere gli avvocati. È quello che scrive Yulia Navalnaya, moglie di Alexei Navalny, in un post che va oltre la memoria personale e diventa un’accusa politica globale. Perché gli avvocati chiedono prove facebook