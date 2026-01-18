Pari della capolista Fc Osimo ma il Borghetto non ne approfitta

La partita tra Fc Osimo e Cingoli si conclude con un pareggio, mantenendo la posizione della capolista invariata. Nel frattempo, il Borghetto non riesce a sfruttare questa occasione e termina anche lui in parità a Castelbellino. La corsa al vertice continua senza cambiamenti significativi, evidenziando l’equilibrio e la competitività del campionato.

La capolista Fc Osimo pareggia a Cingoli, ma non ne approfitta il Borghetto che non va oltre il pari a Castelbellino. A Staffolo partita sospesa per nebbia al 28' del primo tempo sul risultato di 0-0. Prima Categoria, 16esima giornata. Girone B. Oggi (ore 15): Filottranese-Pietralacroce. Ieri: Olimpia Marzocca-Cupramontana 2-0, Borgo Minonna-Barbara Monserra 2-1, Castelbellino-Borghetto 1-1, Castelleonese-Le Torri Castelplanio 3-2, Cingolana-FC Osimo 0-0, Passatempese-Argignano 5-2, Staffolo-Real Cameranese (sospesa per nebbia). Classifica: Fc Osimo 39; Borghetto 30; Olimpia Marzocca 29; Passatempese 28; Real Cameranese 24; Pietralacroce 22; Castelleonese e Filottranese 21; Le Torri 19; Borgo Minonna 18; Staffolo 16; Argignano e Castelbellino 15; Cingolana 14; Barbara Monserra 13; Cupramontana 8.

