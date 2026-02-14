San Valentino ' invade' i Giochi sold out le scorte di preservativi

San Valentino ha portato una richiesta improvvisa di preservativi al Villaggio Olimpico di Cortina d'Ampezzo, causando il rapido esaurimento delle scorte. Le scorte messe a disposizione per gli atleti sono terminate dopo soli tre giorni, a causa dell’aumento di interesse legato alla festività. Questo ha portato gli organizzatori a dover rifornire rapidamente le forniture per evitare problemi durante i giochi.

AGI - Le scorte di preservativi messi a disposizione per gli atleti al Villaggio Olimpico di Cortina d'Ampezzo sono andate esaurite dopo appena tre giorni. Diecimila preservativi per 2.800 atleti . La notizia, che circola da giorni un po' come battuta, è stata confermata questa mattina dal Cio nel corso della consueta conferenza stampa quotidiana. Il portavoce Mark Adams ha ironizzato che il fatto "mostra chiaramente che nel Villaggio, San Valentino è in pieno svolgimento". "Credo ne siano stati usati 10mila su un totale di 2.800 atleti, potete fare voi i conti" ha infine aggiunto con un leggero imbarazzo. 🔗 Leggi su Agi.it

A Milano-Cortina, le scorte di preservativi sono sparite in soli tre giorni, causando preoccupazione tra gli organizzatori.

I preservativi consegnati agli atleti al villaggio olimpico di Cortina, situato a Fiames, sono già terminati tutti, dopo soli tre giorni, a causa di una consegna più breve del previsto e di una maggiore richiesta da parte dei partecipanti.

