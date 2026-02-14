Presentato il libro I racconti della cordigliera reggina | successo all' Università della Terza Età

Antonino Falcomatà ha presentato il suo nuovo libro,

Il volume dell'autore Antonino Falcomatà è attualmente disponibile a Reggio Calabria presso le librerie Ave, Amaddeo e Libro Amico; a Gambarie e a Brancaleone Si è svolta a Reggio Calabria, in un’atmosfera di grande partecipazione e interesse, la presentazione del libro "I racconti della cordigliera reggina" dello scrittore Antonino Falcomatà. Durante il dibattito è emerso come i racconti, nati come entità autonome e già pluripremiati in concorsi nazionali, trovino nel volume un legame invisibile e coerente. L'autore ha espresso profonda gratitudine all’Università della Terza Età per l'ospitalità e a Gerardo Pontecorvo per la sensibilità critica dimostrata, ringraziando il numeroso pubblico per l'ascolto attento e partecipe.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Anche sul lago l'università della terza età

L’Università della Terza Età si amplia anche sul lago di Como, con l’apertura della nuova sede a Mandello del Lario.

Napoleone e intelligenza artificiale. L’Università della terza età riparte

L’Università della terza età riprende le attività con l’inizio del secondo semestre del suo 26° anno di insegnamento.

