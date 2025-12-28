Anche sul lago l' università della terza età

L’Università della Terza Età si amplia anche sul lago di Como, con l’apertura della nuova sede a Mandello del Lario. Dopo le oltre 350 sedi già operative in Italia, questa iniziativa offre opportunità di apprendimento e socializzazione per gli anziani, contribuendo a mantenere attiva e stimolata la comunità locale. L’insediamento ufficiale è previsto nelle prossime settimane, rafforzando il ruolo dell’Unitre come punto di riferimento per la formazione nella terza età.

Alle 350 sedi già presenti e attive sul territorio nazionale si aggiunge anche a Mandello del Lario la neonata Unitre, il cui insediamento verrà ufficializzato prossimamente. Parliamo dell'acronimo della Università aperta a tre fasce di età. Un nuovo approdo sulle rive del lago da Abbadia, con. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

