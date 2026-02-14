Predazzo | Giorgetti visita la Scuola Alpina polo olimpico e centro d’eccellenza per la Guardia di Finanza

Il ministro Giancarlo Giorgetti ha fatto visita alla Scuola Alpina di Predazzo, in Trentino, a causa della sua importanza come centro di eccellenza per la Guardia di Finanza e del ruolo chiave nel Villaggio Olimpico di Milano-Cortina 2026. Durante la visita, ha osservato da vicino le strutture che ospiteranno gli atleti e le delegazioni, sottolineando come il sito rappresenti un esempio di investimento nel futuro delle forze di sicurezza italiane. La scuola, situata nel cuore delle Dolomiti, si distingue per le sue strutture moderne e per le attività di addestramento pratico, fondamentali per la preparazione degli agenti.

Giorgetti a Predazzo: Un Villaggio Olimpico che Investe nel Futuro della Guardia di Finanza. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha visitato oggi la Scuola Alpina della Guardia di Finanza a Predazzo, in Trentino, epicentro di un Villaggio Olimpico destinato ad accogliere atleti e delegazioni per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La visita, avvenuta il 14 febbraio 2026, ha sottolineato l’importanza strategica della struttura non solo per l’evento sportivo, ma anche per il rafforzamento delle capacità operative e formative della Guardia di Finanza nel lungo termine. Un Centro di Eccellenza nel Cuore delle Dolomiti.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

