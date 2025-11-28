Il ministro Giorgetti inaugura l’anno accademico della Guardia di Finanza

Venerdì 28 novembre nell’auditorium dell’ Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo ha avuto luogo la tradizionale cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico. L’evento si è aperto con l’intervento del comandante dell’Accademia, generale di divisione Cosimo di Gesù, che ha fatto un sintetico bilancio di quanto fatto nel corso dell’ultimo anno e ha delineato le linee evolutive dell’offerta formativa, richiamando la ‘mission’ dell’istituto: essere il luogo di formazione dei futuri comandanti di risorse umane, finanziarie e materiali della Guardia di Finanza. Il generale ha evidenziato come l’istituto deve essere pronto ad adeguarsi con rapidità ai cambiamenti del contesto socio-economico, arricchendo e aggiornando costantemente programmi e metodologie didattiche, pur nel rispetto delle proprie secolari tradizioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

