Precipita dal pendio durante un fuoripista | è grave

Lui, uno sciatore di 35 anni, è caduto da un pendio mentre faceva fuoripista e ora si trova in condizioni critiche all’ospedale di Bolzano. Ha perso il controllo durante una discesa ripida e si è scontrato contro alcune rocce, riportando gravi ferite. La scena si è svolta sulle piste di un comprensorio noto per le sue discese impegnative e molto frequentato dagli appassionati di freeride.

È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano lo sciatore rimasto coinvolto in un brutto incidente avvenuto sulle piste altoatesine nel corso della mattinata di ieri, venerdì 13 febbraio. L'allarme è scattato intorno alle 10:40 nei pressi del rifugio Scotoni, in Alta Badia. Secondo quanto ricostruito, lo sciatore sarebbe precipitato da un ripido pendio durante un fuoripista. Oltre a lui, non risulterebbero altre persone coinvolte. Lo sciatore è stato recuperato dall'elicottero di soccorso Pelikan 2, in collaborazione con il soccorso piste, ed è stato quindi ricoverato nell'ospedale del capoluogo altoatesino con un politrauma.