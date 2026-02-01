Ladispoli uomo precipita dal cavalcavia ferroviario È grave

Questa mattina a Ladispoli un uomo di 53 anni è caduto dal cavalcavia ferroviario. È stato portato in ospedale in condizioni gravi. I soccorritori sono intervenuti subito, ma le sue condizioni restano preoccupanti. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo.

È grave in ospedale un uomo italiano di 53 anni precipitato sabato mattina da un cavalcavia ferroviario a Ladispoli, in provincia di Roma. L'intervento dei soccorritori intorno alle 10:30 in via Mario Sironi. Caduto dal cavalcaferrovia 9 novembre 1989 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

