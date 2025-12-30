Bambino precipita dal terrazzo portato al Meyer | è grave

Questa mattina ad Arezzo si è verificato un incidente che ha coinvolto un bambino di circa 10 anni, precipitato dal secondo piano di un’abitazione. Immediatamente soccorso, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento, e le condizioni del bambino sono considerate gravi. La notizia evidenzia la necessità di attenzione e prevenzione in ambienti domestici.

Dramma questa mattina ad Arezzo città. Alle 8 circa, per motivi ancora da chiarire, un bambino di circa 10 anni è precipitato dal secondo piano di un'abitazione. Sul posto sono accorsi i sanitari dell'emergenza urgenza e gli agenti della polizia di Stato.Il bambino, una volta stabilizzato, è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

