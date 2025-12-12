Giovinazzo incendio in casa | morta anziana Causa verosimile corto circuito

Un incendio domestico si è verificato nella serata a Giovinazzo, in una zona di campagna vicino a Molfetta. La vittima, un'anziana di 92 anni che viveva da sola, è rimasta intrappolata dalle fiamme ed è deceduta. L'ipotesi più probabile è un corto circuito.

Accaduto in serata in una zona di campagna di Giovinazzo, non lontano da Molfetta. La 92enne che viveva da sola è rimasta intrappolata dalle fiamme ed è morta. Origine del rogo, stando a prime ricostruzioni, probabilmente un climatizzatore che non funzionava bene. Intervento di vigili del fuoco e carabinieri.

