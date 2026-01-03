Porto di Salerno il Codacons contro l’ampliamento | A rischio spiagge e litorale

Il porto di Salerno è al centro di un progetto di ampliamento che ha suscitato preoccupazioni da parte del Codacons. L’associazione si oppone all’intervento, evidenziando i potenziali rischi per l’ambiente e il patrimonio costiero. La questione riguarda la tutela delle spiagge e del litorale, fondamentali per la comunità e il territorio. La discussione si inserisce in un contesto di attenzione alla sostenibilità e alla salvaguardia delle risorse naturali.

Il Codacons Salerno scende in campo contro l’ampliamento del porto commerciale e aderisce ufficialmente alla battaglia contro un progetto che, secondo l’associazione dei consumatori, rischia di avere un impatto pesante sull’ambiente e sul litorale cittadino. La posizione dell'associazione è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Porto di Salerno, il Codacons contro l’ampliamento: “A rischio spiagge e litorale” Leggi anche: Porto di Salerno, il Codacons scende in campo contro l’ampliamento: “A rischio spiagge, ambiente e diritti dei cittadini” Leggi anche: Codacons contro ampliamento porto di Salerno: allarme ambientale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Stangata 2026: aumentano accise sul diesel e pedaggi autostradali. La Salerno - Napoli maglia nera; Saldi invernali 2026, avvio sotto le aspettative: l’allarme del Codacons. Ecco come difendersi dalle truffe. "No all'ampliamento del porto", associazioni in piazza a Salerno - Le associazioni ambientaliste Italia Nostra, Legambiente Salerno "Orizzonti" e Comitato "Salute e Vita" si mobilitano contro il progetto di ampliamento del porto commerciale di Salerno che, denunciano ... ansa.it

Salerno, associazioni in piazza per protestare contro l'ampliamento del porto - Le associazioni ambientaliste Italia Nostra, Legambiente Salerno «Orizzonti» e Comitato «Salute e Vita» protestano contro il progetto di ampliamento del ... msn.com

Salerno, delocalizzazione porto: un’incognita sospesa tra “lavoro e turismo” - Da un lato è il lavoro e lo sviluppo, dall’altro il limite per la città del mare e della Costa d’Amalfi». ilmattino.it

Iniziativa per contestare il progetto di ampliamento del porto commerciale salernitano #Salerno - facebook.com facebook

PORTO E FONDERIE, BATTAGLIE E SFIDE PER IL NUOVO ANNO Giù le mani dalla spiaggia, no all’allargamento del porto. Il Comitato associazione salute e vita, Legambiente Salerno e Italia Nostra... x.com

