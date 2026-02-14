A Pontedera, il carnevale si celebra due volte in un solo giorno, a causa della coincidenza con il Martedì Grasso. La festa si svolgerà nel centro cittadino e nel Villaggio, dove bambini e adulti parteciperanno a sfilate e balli in maschera. La mattina, le strade si riempiranno di colori e allegria, con carri decorati e musica dal vivo.

Si sdoppia il carnevale pontederese che sarà festeggiato nel pomeriggio di Martedì Grasso, martedì prossimo 17 febbraio. La festa sarà divisa tra il centro città e il Villaggio Piaggio. In centro si parte alle ore 15 e ci sarà animazione tra piazza Curtatone, piazza Cavour e lungo il corso Matteotti con street band, giocoleria, Fachiro, trampolieri e trucca bimbi. L’organizzazione è di Music Staff Italia e del Comune di Pontedera. "Come lo scorso anno anche quest’anno andiamo ad organizzare questo tipo di evento – spiega l’assessore al commercio, Alessandro Puccinelli – valorizzeremo il carnevale dei bambini e delle bambine con le attività che andranno ad animare il centro e il Villaggio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pontedera: festa doppia tra centro e Villaggio

