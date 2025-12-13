Un villaggio natalizio tra mascotte e balli | continua il Natale al centro commerciale

Nel centro commerciale di Brindisi prosegue il programma natalizio, con tante iniziative a tema tra mascotte e balli. Dopo l’entusiasmante avvio dello scorso fine settimana, il divertimento si estende anche nel weekend di sabato 13 e domenica 14 dicembre, offrendo un’atmosfera magica e coinvolgente per grandi e piccoli.

BRINDISI - Dopo l'emozionante avvio del programma dello scorso fine settimana, le imperdibili iniziative a tema continuano nel weekend di sabato 13 e domenica 14 dicembre. L'esclusiva Casa dei Giocattoli allestita in Galleria continuerà a fare da sfondo ideale, per vivere appieno la magia del.

