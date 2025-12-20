Risanamento di oltre 6mila metri di rete idrica a Poggibonsi, per un investimento complessivo superiore ai 6 milioni di euro. Riduzione di perdite, qualità più elevata del servizio. Va avanti come da programma il maxi-intervento di rinnovamento della rete idrica, Lavori promossi dall’ente gestore del servizio, ovvero la società Acque. Opere in collaborazione con l’amministrazione comunale poggibonsese. In una nota si fanno presenti gli interventi effettuati e le operazioni in rampa di lancio. In attesa che, una volta trascorse le festività natalizie, prendano il via ulteriori e consistenti lavori nel centro storico, le principali novità riguardano l’ultimazione dei lavori in via San Lucchese, in viale Garibaldi e lungo la strada per Gavignano, Lavorazioni che si aggiungono a quelle già concluse da settimane nelle vie XX Settembre, del Commercio e Arrigo VII. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poggibonsi guarda al futuro. E’ previsto un risanamento di 6mila metri di rete idrica

Leggi anche: Rinnovo della rete idrica, c'è l'ok: in programma la sostituzione di un tubo di 100 metri

Leggi anche: Estensione della rete fognaria e sostituzione della rete idrica, al via il maxi-intervento

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Poggibonsi guarda al futuro. E’ previsto un risanamento di 6mila metri di rete idrica - Investimento complessivo superiore ai 6 milioni di euro, riduzione di perdite e qualità più elevata del servizio. msn.com