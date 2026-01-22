Champions League Juve ai playoff | Atalanta ko in casa

La penultima giornata della fase a gironi della Champions League ha delineato i primi risultati per le squadre italiane. La Juventus si qualifica ai playoff, mentre l'Atalanta subisce una sconfitta in casa. Questi risultati segnano un passo importante nel percorso europeo delle compagini italiane, offrendo uno sguardo sulle prossime sfide e sulle possibilità di avanzamento.

Si chiude la penultima giornata della fase campionato di Champions League e arrivano i primi verdetti per le italiane. La Juventus centra l’obiettivo playoff battendo 2-0 il Benfica guidato da José Mourinho. A decidere la sfida dell’Allianz Stadium sono le reti di Khéphren Thuram e Weston McKennie, che blindano la qualificazione bianconera. Serata opposta per l’ Atalanta, che cade in casa 2-3 contro l’ Athletic Bilbao. La Dea va a segno con Gianluca Scamacca e Nikola Krstovi?, ma subisce la rimonta firmata da Guruzeta, Serrano e Navarro, incassando una sconfitta pesante. Nelle altre gare della serata spiccano il successo del Liverpool a Marsiglia, la vittoria del Bayern Monaco e il largo colpo esterno del Barcellona a Praga. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

