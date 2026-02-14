Più clic che baci

San Valentino ha mostrato come i clic online superano di gran lunga i gesti d’amore autentici. Le coppie preferiscono scambiarsi like e messaggi digitali invece di abbracciarsi di persona. Questo fenomeno si nota soprattutto tra i giovani, che passano ore sui social invece di vivere momenti di vera intimità.

San Valentino è il banco di prova del paradosso. Intanto è impossibile che le vere urgenze, le grida disperate di chi si strugge davvero per amore («Ho paura», «ti scelgo», «resta».) possano mai essere incartate con rose rosse inviate in numero dispari o cioccolatini Lindt. Eppure, in tutto il mondo, si è stabilito che questo è il giorno e questa dev’essere la narrazione. Perché a qualunque religione romantica si appartenga, c’è sempre un obbligo molesto incastrato nel 14 febbraio, che inzuppa il cuore come l’alchermes, lo rende morbido e dolciastro. E poi c’è l’incresciosa stortura della differita: ormai San Valentino è fatto più • di clic che di baci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

