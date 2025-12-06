Tatiana Tramacere sparita data per morta e poi ritrovata | una deriva allarmante per qualche clic in più

Per gli inquirenti il caso è chiuso. Tatiana Tramacere, la ventisettenne del Leccese ritrovata a casa del fidanzato dopo undici giorni di ricerche e di disperati appelli in tv e sui social, si è allontanata volontariamente. Non c'è alcun reato da contestare. Né a lei, né al ragazzo che l'ha nascosta in casa, tacendo con tutti il luogo in cui si trovava la ragazza, nonostante le continue richieste dei familiari e le indagini incalzanti degli inquirenti. Una vicenda che ha avuto fortunatamente un lieto fine, mentre si era ipotizzato che la sparizione di Tatiana, con tutte le telecamere puntate su quel fidanzato "reticente", nascondesse l'ennesimo femminicidio.

