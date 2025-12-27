George Clooney ha detto che non girerà mai più scene di baci nei film | ecco il motivo assurdo
George Clooney sorprende tutti: niente più baci e storie d’amore nei suoi film. Ecco perché l’attore ha preso questa decisione! Leggi anche: I matrimoni più chiacchierati della storia recente: tra favola e scandalo Per decenni è stato uno dei simboli assoluti del cinema romantico hollywoodiano. Sorriso inconfondibile, fascino maturo e una lunga serie di film in cui l’amore aveva un ruolo centrale. Oggi, però, George Clooney ha deciso di cambiare definitivamente rotta. In una recente intervista, l’attore ha spiegato che non girerà mai più scene di baci né storie d’amore sul grande schermo. Una scelta che ha spiazzato i fan e che nasce da una riflessione molto concreta sull’età, sul tempo che passa e su una conversazione avuta con una persona molto vicina a lui. 🔗 Leggi su Donnapop.it
