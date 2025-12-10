I 10 piatti più buoni al mondo? Vince il vori vori Paraguay mentre la pizza napoletana Italia è al secondo posto Ecco la classifica di TasteAtlas

Ogni anno, TasteAtlas presenta la classifica dei 10 piatti più deliziosi al mondo, basata sulle opinioni di migliaia di utenti. Per il 2025, il vori vori del Paraguay si piazza al primo posto, seguito dalla tradizionale pizza napoletana. Scopriamo quali sono le eccellenze culinarie che conquistano i palati di tutto il pianeta.

Come ogni anno, TasteAtlas ha stilato i 10 piatti più buoni al mondo. La classifica è redatta dagli utenti – a migliaia – che sono stati chiamati a esprimersi sui 100 migliori piatti del 2025. La top 10 vanta ben 3 specialità italiane, con la cucina nostrana che si conferma tra le migliori al mondo. In cima alla classifica, però, non c’è l’Italia. Gli utenti di Taste Atlas hanno premiato il vori vori, piatto tipico del Paraguay. Si tratta di un brodo di carne con palline di mais e formaggio. Al secondo posto si trova la pizza napoletana, ogni anno sul podio. Sul gradino più basso del podio si è classificato un altro piatto tipico del Nord Italia, precisamente del Piemonte: i tajarin al tartufo d’Alba. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it