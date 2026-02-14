Milan Ricci dopo la vittoria di Pisa | Partita non bellissima Ma se vinciamo anche queste …

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha commentato la vittoria ottenuta contro il Pisa, spiegando che la partita non è stata bella ma che comunque porta punti importanti. Ricci ha aggiunto che se la squadra riesce a vincere anche partite meno brillanti, può mantenere alta la motivazione e migliorare nel corso del campionato. La squadra rossonera ha conquistato i tre punti in una sfida difficile, giocata davanti a pochi tifosi locali.

Giocatore giocatore, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: "Sicuramente l'avevamo preparata come una partita molto difficile. All'andata erano riusciti a metterci in difficoltà e portare via un punto da 'San Siro' e non è da tutti. Una squadra con voglia e fame. Partita non bellissima, il rigore sbagliato ci ha fatto cambiare la partita in negativo. Fortunatamente siamo riusciti a riprenderla ed a portare via tre punti da un campo difficile". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Ricci dopo la vittoria di Pisa: “Partita non bellissima. Ma se vinciamo anche queste …” Milan Primavera, Renna: “Bellissima partita. Meritavamo la vittoria ma…” Dopo il pareggio per 3-3 contro la Fiorentina, l’allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha commentato la prestazione della squadra. Milan, Ricci dopo la vittoria contro il Pisa: “Modric esempio per tutti. Dobbiamo migliorare” Dopo la vittoria del Milan contro il Pisa, Ricci ha detto che Modric rappresenta un modello da seguire. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Ricci e Jashari a scuola da Modric: il Milan ragiona su un futuro senza Luka; Ultimissime Milan: Fofana più di Ricci, Allegri scioglie le riserve per l'11 anti-Bologna; Milan, Allegri punta su Nkunku: gli servono i suoi gol per restare in scia; Bologna-Milan LIVE. Ricci: Vittoria di oggi sintomo che siamo una squadra di carattere anche in partite non bellissimeSamuele Ricci, giocatore del Milan, è in conferenza stampa per rispondere alle domande dei media presenti dopo la partita contro il Pisa. Il 4-3-3 può essere una soluzione per ... milannews.it Milan, Ricci: Fa piacere stare lassù in classifica, ma dobbiamo migliorare ancoraSamuele Ricci, centrocampista del Milan, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta 2-1 sul Pisa: Modric mi ha passato la palla,. tuttomercatoweb.com Modric! Il campione croato scambia con Ricci, si infila nel cuore dell'area e supera Nicolas: il Milan torna in vantaggio a Pisa facebook Al minuto 81 vicino al gol il Milan: cross teso di Ricci per Fullkrug, che col destro la mette a lato di poco #PisaMilan 11 #MPLive x.com