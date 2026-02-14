Milan Ricci dopo la vittoria di Pisa | Partita non bellissima Ma se vinciamo anche queste …
Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha commentato la vittoria ottenuta contro il Pisa, spiegando che la partita non è stata bella ma che comunque porta punti importanti. Ricci ha aggiunto che se la squadra riesce a vincere anche partite meno brillanti, può mantenere alta la motivazione e migliorare nel corso del campionato. La squadra rossonera ha conquistato i tre punti in una sfida difficile, giocata davanti a pochi tifosi locali.
Giocatore giocatore, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: "Sicuramente l'avevamo preparata come una partita molto difficile. All'andata erano riusciti a metterci in difficoltà e portare via un punto da 'San Siro' e non è da tutti. Una squadra con voglia e fame. Partita non bellissima, il rigore sbagliato ci ha fatto cambiare la partita in negativo. Fortunatamente siamo riusciti a riprenderla ed a portare via tre punti da un campo difficile". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Modric! Il campione croato scambia con Ricci, si infila nel cuore dell'area e supera Nicolas: il Milan torna in vantaggio a Pisa facebook
Al minuto 81 vicino al gol il Milan: cross teso di Ricci per Fullkrug, che col destro la mette a lato di poco #PisaMilan 11 #MPLive x.com