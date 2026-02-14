Luka Modric ha deciso di cambiare le sorti della partita Pisa-Milan, conclusa 1-2, quando il punteggio sembrava ormai segnato. Il centrocampista croato ha segnato un gol decisivo negli ultimi minuti, regalando al Milan una vittoria che sembrava sfuggire. Il suo intervento ha fatto infuriare i tifosi di casa, che già si preparavano a festeggiare la vittoria del Pisa.

Una vittoria di quelle che potrebbe essere ricordata a fine stagione, Pisa-Milan 1-2. Quando tutto sembrava ormai finito e la stagione rossonera sembrava destinata ad arrivare verso la fine ormai inesorabilmente e senza motivazioni, Luka Modric, campione croato classe 1985, ci ha preso per i capelli e ha deciso che non fosse ancora oggi il nostro momento. I rossoneri vincono ancora, restano aggrappati e ora si godono il fine settimana guardando gli scontri diretti delle altre. Ecco perché questa vittoria è ancora più pesante e Massimiliano Allegri ha esultato tanto al gol di Modric a cinque minuti dalla fine. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Abbiamo visto la morte, Modric ci salva! Pisa-Milan 1-2: ecco gli attributi

Durante la partita tra Pisa e Milan, Fullkrug ha evidenziato gravi problemi nelle sue prestazioni, mentre Modric ha deciso la gara con un gol decisivo.

Luka Modric ha deciso il risultato della sfida tra Pisa e Milan, segnando il gol decisivo nel finale.

Adrien Rabiot, durante il recupero di Pisa-Milan, ha commesso un fallo (molto dubbio) al limite dell’area ed è stato ammonito dall’arbitro Fabbri; il francese era diffidato, ma ha continuato a protestare ed è stato poi espulso con un rosso diretto. Per regolamento facebook

LUKA MODRIC, SEMPLICEMENTE ETERNO #PisaMilan #Pisa #Milan #Modric x.com