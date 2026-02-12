Pisa-Milan | le probabili formazioni | Hiljemark | Milan fortissimo ma noi dobbiamo vincere

Questa sera a Pisa il Milan affronta il Pisa in una partita che sulla carta sembra già segnata. Gli uomini di Gattuso sanno di dover fare molta attenzione, perché il Pisa, anche se sfavorito, può mettere in difficoltà chi non entra in campo con la concentrazione giusta. Hiljemark, centrocampista del Pisa, dice che il Milan è molto forte, ma loro devono assolutamente vincere. La partita si preannuncia aperta, con il Pisa che cercherà di sorprendere e il Milan che vuole confermare il suo passo.

Sulla carta è una di quelle gare etichettate come ‘impossibili’. Poi però c'è il campo che, qualche volta, riserva delle sorprese incredibili. In questa stagione il Pisa non è ancora riuscito a regalarsi e regalare ai suoi tifosi una di queste partite da sogno e, chissà, magari potrebbe essere arrivato il momento giusto. Sognarlo e sperarlo d'altronde non costa niente e, come ha anche ricordato la curva nord nel comunicato diffuso ieri, sarebbe un delitto tirare i remi in barca adesso e smobilitare con ancora 14 turni di campionato da disputare. Così la partita di domani sera contro il Milan - imbattuto da 22 turni e con la miglior tenuta difensiva nelle gare esterne (8 gol concessi in 12 partite) - presenta proprio questa opportunità: il Pisa non vince da tre mesi (l'unico successo, contro la Cremonese, è datato 7 novembre) e l'acqua è arrivata alla gola e minaccia di salire ancora.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Oscar Hiljemark si presenta in conferenza stampa e spiega che per affrontare il Milan serve un lavoro tattico preciso.

Pisa e Milan si sfidano nella venticinquesima giornata di Serie A.

