Pisa | grosso albero cade in via Pratale danneggiate due auto in sosta

Un pino alto circa 15 metri si è schiantato in via Pratale a Pisa, abbattendosi su due auto ferme lungo la strada. La forte pioggia e i venti intensi di questa mattina potrebbero aver indebolito il ramo che poi si è staccato. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito, anche se le vetture sono state gravemente danneggiate. La strada è rimasta chiusa per alcuni minuti mentre i vigili del fuoco mettevano in sicurezza l’area.

PISA – Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta stamattina, 14 febbraio 2026, a Pisa in via di Pratale per la caduta di un albero. Un grosso pino di circa 15 metri si è abbattuto su due auto in sosta ostruendo la strada. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone. Il personale intervenuto ha tagliato e rimosso la pianta, dopo aver lavorato alcune ore, liberando le due auto e la carreggiata ripristinando cosi anche il traffico veicolare. Sul posto anche i Vigili Urbani di Pisa.