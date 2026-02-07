Scandicci | cade albero sul viale Aldo Moro due auto in sosta danneggiate

Questa mattina un albero si è abbattuto sul viale Aldo Moro a Scandicci, causando danni a due auto parcheggiate lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autogru arrivata dal distaccamento di Fi-Ovest, che ha tagliato e rimosso il tronco per liberare le vetture. Nessuno si è fatto male, ma il traffico ha subito qualche rallentamento.

SCANDICCI (FIRENZE) – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi, 7 febbraio 2026, alle 13.30 nel comune di Scandicci in Viale Aldo Moro, per la caduta di una pianta. Due sono le autovetture che erano parcheggiate sulla via pubblica rimaste danneggiate. Sul posto una squadra, che ha operato con il supporto dell'autogru inviata dal distaccamento di Fi-Ovest, per effettuare i tagli e liberare le autovetture.Fortunatamente non ci sono persone coinvolte.

