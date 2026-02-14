Nicolas David Andrade ha criticato la sua prestazione dopo il gol subito da Pisa contro il Milan, attribuendolo a una mancanza di attenzione e spiegando che un fallo laterale ha portato alla rete. Dopo la partita alla 'Cetilar Arena', il portiere nerazzurro si è confrontato con i microfoni di 'DAZN', evidenziando che l’errore è stato determinato da un errore di concentrazione durante il momento chiave.

Nicolas David Andrade, portiere nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla serata: "Sempre bello tornare qua, soprattutto contro una squadra con il Milan". Sul rigore e sul gol segnato pochi minuti dopo: "Serviva più attenzione, soprattutto nelle ripartenze in cui il Milan è fortissimo. Alla fine abbiamo preso un gol da una palla nata da fallo laterale. Questi punti per noi sono importanti, quindi serviva più attenzione". Poi ha aggiunto: "Secondi tempi migliori dei primi? L'avevamo preparata in modo diverso ma poi, piano piano siamo riusciti ad uscire dal basso e abbiamo preso fiducia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pisa, così Nicolas dopo il Milan: “Serviva più attenzione. Preso gol da un fallo laterale”

Dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, Rabiot ha commentato la prestazione del Milan, evidenziando le difficoltà difensive e il suo episodio con Politano.

Ilkhan, protagonista inatteso della stagione del Torino, ha trasformato il suo ruolo grazie alla fiducia della società e all’intervento di Petrachi.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Louis Buffon in prestito dal Pisa al Pontedera: i figli d'arte nel calcio.

Chi è Nicolas Andrade, il terzo portiere del Pisa in campo contro il MilanNella sfida contro il Milan il Pisa farà affidamento sul suo terzo portiere, Nicolas Andrade, dopo gli infortuni di Semper e Scuffet ... gianlucadimarzio.com

Scuffet e Semper ko, il Pisa si affida a Nicolas contro il MilanDopo il croato, anche il portiere friulano si è infortunato. Toccherà difendere i pali al 37enne brasiliano ... msn.com

Ufficiali Pisa-Milan: Allegri e Hiljemark schierano così le proprie squadre! https://www.milannews24.com/formazioni-ufficiali-pisa-milan-allegri/ #PisaMilan #SerieA #Allegri #Modric facebook

Chivu così sul mercato nel post partita di Inter-Pisa x.com