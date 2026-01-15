Torino la favola di Ilkhan | da esubero a eroe! Così si è preso il centrocampo granata | scatta il rinnovo dopo il gol alla Roma?

Ilkhan, protagonista inatteso della stagione del Torino, ha trasformato il suo ruolo grazie alla fiducia della società e all’intervento di Petrachi. Dopo il prestito, ora è il regista titolare che ha conquistato il centrocampo granata, segnando anche un gol importante contro la Roma. Questa rinascita testimonia come la determinazione e il giusto supporto possano cambiare il destino di un giocatore, aprendo nuove prospettive per il suo futuro.

Coppa Italia: Roma subito fuori. La favola del 16enne Arena non basta: il Torino vola ai quarti vincendo 3-2 - La Coppa Italia per la Roma resta stregata e poco importa della favola di Antonio Arena, il 16enne entrato come mossa della disperazione nel finale e capace di regalare il 2- msn.com

Roma-Torino, le pagelle dei quotidiani: disastro totale, stavolta sbaglia anche Svilar. La favola di Arena non basta: #ASR #ASRoma #Roma #RomaTorino #CoppaItalia #pagelle facebook

