Torino la favola di Ilkhan | da esubero a eroe! Così si è preso il centrocampo granata | scatta il rinnovo dopo il gol alla Roma?

Ilkhan, protagonista inatteso della stagione del Torino, ha trasformato il suo ruolo grazie alla fiducia della società e all’intervento di Petrachi. Dopo il prestito, ora è il regista titolare che ha conquistato il centrocampo granata, segnando anche un gol importante contro la Roma. Questa rinascita testimonia come la determinazione e il giusto supporto possano cambiare il destino di un giocatore, aprendo nuove prospettive per il suo futuro.

Torino, la rinascita di Ilkhan con la cura Petrachi: addio al prestito, ora è il regista titolare! Così si è ritagliato il proprio ruolo in granata In casa Torino si sta scrivendo una delle pagine più sorprendenti della stagione, con protagonista un giocatore che fino a poche settimane fa sembrava avere le valigie pronte. La . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

