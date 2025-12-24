Pioggia e neve a bassa quota fino a Santo Stefano | le zone in allerta gialla e le previsioni meteo

Per gli amanti della neve potrebbe essere un bel regalo di Natale: dal 24 al 26 dicembre, in Piemonte, continuerà l’ondata di maltempo che da alcuni giorni sta attraversando il territorio. Lo spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo, che avvisa: “Un vortice in arrivo dalla Corsica, durante la Vigilia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Pioggia e neve a bassa quota fino a Santo Stefano: il meteo in Piemonte per i giorni di Natale

Leggi anche: Meteo, maltempo a Natale e Santo Stefano: pioggia e neve sull'Italia. Le previsioni da Nord a Sud

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Meteo, si entra nel vivo dell'inverno in Piemonte: arriva la pioggia e qualche fiocco di neve nel Torinese; Sarà un Natale bianchissimo: neve anche a bassa quota, pioggia e vento fino al Centro-Sud; Tornano pioggia e neve sul Piemonte. A Natale fiocchi anche a bassa quota; Meteo, allerta maltempo per neve e pioggia: le regioni a rischio. Le previsioni.

Previsioni neve a Natale e Santo Stefano, fiocchi sulle regioni del Nord e sull'Appennino anche a bassa quota - Previsioni meteo, a Natale e Santo Stefano si attende neve anche a bassa quota: in quali regioni italiane e cosa succederà a Capodanno ... virgilio.it