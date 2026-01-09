Meteo Campania allerta gialla per temporali | previsto vento forte

La Protezione Civile ha emanato un'allerta gialla per temporali e venti intensi in Campania, valida fino alle ore 20 di sabato 10 gennaio. Si consiglia di monitorare le condizioni meteorologiche e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante questo periodo. Restate aggiornati sulle eventuali variazioni del quadro meteo e seguite le indicazioni delle autorità locali.

Venti forti e temporali: scatta l'allerta meteo in Campania della Protezione Civile fino alle 20 di sabato 10 gennaio. La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del centro Funzionale sull'evoluzione del quadro meteo, ha emanato un avviso di allerta valido dalla mezzanotte fino alle 20 di domani che riguarda, contestualmente, la criticità.

Allerta meteo a Napoli e in Campania, temporali e vento forte sabato 10 gennaio - Criticità gialla a causa dei temporali e allerta per forti raffiche di vento, soprattutto sulla costa: questo il nuovo bollettino di allerta meteo diramato ... fanpage.it

Allerta meteo: criticità gialla per temporali, vento forte su tutta la Regione Campania - Stampa La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del centro Funzionale sull’evoluzione del quadro meteo, ha emanato un avviso di allerta valido dalla mezzanotte ... salernonotizie.it

Allerta Meteo Campania: codice giallo per temporali e vento forte - facebook.com facebook

Vento forte e mare agitato, in Campania allerta meteo dalle 20. Avviso su scala regionale non riguarda Alta Irpinia, Sannio e Tanagro #ANSA x.com

