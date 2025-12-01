Wall Street traballa sotto il peso dell’Ai

Biocchi Da tempo, le cosiddette Magnifiche vivono in una sorta di super-economia sospesa sopra quella reale. Potremmo immaginare questa cosa come il vivere nel privilegio di un attico a Montecarlo, mentre gli altri trovano posto non già ai piani inferiori, ma direttamente nelle cantine. Le Big Tech si interscambiano investimenti miliardari in ambito AI, mentre il resto del mercato osserva dal basso e si arrangia come può. L’indice S&P500 è ormai come un condominio dominato dagli inquilini dei piani alti, e tra loro il leader indiscusso è Nvidia, con il suo recente record di oltre 5 trillion di capitalizzazione, grazie alle sue GPU, indispensabili per i progetti AI. 🔗 Leggi su Quotidiano.net