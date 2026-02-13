Pinterest delude Wall Street ma guida le ricerche mensili davanti a ChatGPT

Pinterest delude Wall Street ma mantiene il primato nelle ricerche mensili, superando ChatGPT, nonostante i risultati del quarto trimestre abbiano fatto crollare le azioni del 20% nel trading after-hours.

Pinterest affronta una crisi di fiducia degli investitori dopo aver deluso le aspettative finanziarie del quarto trimestre, con un calo del 20% delle azioni nel trading after-hours. La piattaforma ha registrato ricavi per 1,32 miliardi di dollari, leggermente al di sotto degli 1,33 miliardi attesi, mentre l'utile per azione si è fermato a 67 centesimi, contro i 69 previsti. Il CEO Bill Ready ha cercato di riposizionare Pinterest nel panorama della ricerca online, puntando su un confronto diretto con ChatGPT. Secondo i dati presentati da Ready, Pinterest gestisce circa 80 miliardi di ricerche mensili, superando i 75 miliardi attribuiti a ChatGPT da fonti terze.

