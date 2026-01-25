Pino crolla su due auto in sosta a Scandicci | un uomo leggermente ferito

Oggi a Scandicci, un pino è caduto su due auto in sosta in via Gaetano Donizetti, provocando lievi ferite a un uomo. I vigili del fuoco di Firenze Ovest sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza l’area e rimuovere l’albero. L’incidente ha causato disagi alla circolazione, senza gravi conseguenze per le persone coinvolte.

SCANDICCI – I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Oves sono intervenuti questa mattina (25 gennaio) alle 12,30 nel comune di Scandicci in via Gaetano Donizetti, per la caduta di un grosso pino finito sulla pubblica via. Sul posto una squadra, un’autoscala e un’autogru, per effettuare i tagli della chioma e del tronco per liberare due autovetture rimaste coinvolte. Una persona dalla caduta ha patita una leggera abrasione ad un braccio nell’allontanarsi velocemente dopo aver parcheggiato la propria autovettura. Sul posto presente la polizia locale per la gestione della viabilità.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Paura in strada a Scandicci, pino cade su un’auto e infrange il parabrezza. Ferito il conducente: “Ho rischiato grosso”Nel pomeriggio di domenica 25 gennaio, a Scandicci, un pino è caduto su un’auto in via Donizetti, danneggiando il parabrezza e ferendo il conducente.

