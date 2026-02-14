Piazza Gramsci calda Municipale in azione

Perché il sindaco Nicoletta Fabio e il comandante Alessandro Rossi hanno parlato della polizia municipale, la loro visita in piazza Gramsci ha fatto emergere una presenza più visibile e attiva degli agenti. Due giorni fa, in occasione delle celebrazioni del 177° anniversario, i due funzionari hanno sottolineato come il corpo stia rafforzando i controlli, soprattutto nelle zone più frequentate della città. Durante l’evento, alcuni cittadini hanno notato pattuglie in divisa che pattugliano con maggiore frequenza, contribuendo a creare un’atmosfera più sicura.

Giusto due giorni fa, in occasione delle celebrazioni del 177° anniversario dalla fondazione del corpo di polizia municipale, sia il sindaco Nicoletta Fabio sia il comandante Alessandro Rossi hanno rimarcato la rinnovata importanza sul fronte della sicurezza e dell' ordine pubblico degli agenti. Quasi a confermare quella lettura, ma anche a rilanciare la difficile situazione che da anni colpisce la zona di piazza Gramsci, arriva la notizia diffusa ieri di un'operazione proprio della Polizia locale. Nel pomeriggio di lunedì gli agenti, durante un servizio di vigilanza in borghese nel centro storico, sono intervenuti in un locale di piazza Gramsci, intorno alle 17.