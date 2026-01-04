Arriva la Befana In via Matteotti e piazza Gramsci
Il 6 gennaio, la tradizione della Befana torna a coinvolgere la comunità di Agliana con due appuntamenti in via Matteotti e piazza Gramsci. La vecchietta sarà presente presso la sede della Misericordia e in piazza, nell’ambito delle iniziative
Doppio appuntamento con la Befana martedì 6 gennaio. La vecchietta incontrerà i bambini nella sede storica della Misericordia (in via Matteotti) e in piazza Gramsci nell'ambito delle iniziative "Natale ad Agliana" organizzate dal Comune. Nella sede storica della Misericordia, dove fino al 24 dicembre tante famiglie hanno visitato la magica "Casa di Babbo Natale", il 6 gennaio ci sarà la "Festa della Befana". Inizierà alle 15, con distribuzione delle calze e caramelle ai bambini. Ci saranno animazioni, una calda merenda e tanta allegria nella festosa atmosfera creata dai volontari della Confraternita aglianese.
