Piazza Gramsci sarà più bella L’ho promesso

Quest’anno prenderanno il via i lavori di riqualificazione di Piazza Antonio Gramsci, un intervento che mira a valorizzare lo spazio pubblico e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Con un investimento di 384 milioni previsto per il 2026, l’obiettivo è rendere Piazza Gramsci un luogo più funzionale e accogliente, nel rispetto delle esigenze della comunità e del patrimonio urbano.

Quest'anno dovrebbero iniziare i lavori per la riqualificazione della piazza Antonio Gramsci, a cui nel 2026 saranno destinati 384.500 euro, come prima tranche. Rendere migliore la piazza principale di Agliana è un obiettivo di cui l'amministrazione guidata dal sindaco Luca Benesperi parla già dal precedente mandato. Sono molte, però, le lamentele degli aglianesi per una piazza sempre più deserta per la chiusura di diverse attività commerciali in centro e per la riduzione di eventi in piazza Gramsci. Al sindaco, Luca Benesperi, abbiamo dunque chiesto: sarà una piazza più bella, ma deserta? Con la riqualificazione ci saranno anche più eventi? "Le aperture e chiusure nel commercio non dipendono dall'amministrazione – risponde Benesperi –.

