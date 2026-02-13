Meloni | Con il Piano Mattei progetti concreti un patto tra nazioni libere

Il primo ministro Giorgia Meloni ha annunciato che il Piano Mattei ha portato a realizzare progetti pratici e tangibili, coinvolgendo molte aziende e enti pubblici. La sua affermazione arriva durante una conferenza ad Addis Adeba, dove ha spiegato come in due anni siano stati avviati interventi che hanno migliorato le infrastrutture e sostenuto lo sviluppo locale. Meloni ha sottolineato che si tratta di un vero e proprio patto tra nazioni libere, con risorse che hanno raggiunto miliardi di euro.

(Agenzia Vista) Addis Adeba, 13 febbraio 2026 "In questi due anni, con il Piano Mattei, abbiamo avviato e concluso progetti concreti di grande impatto sociale, mobilitando miliardi di euro tra risorse pubbliche e risorse private. Lo abbiamo fatto dando concretezza a un metodo che coinvolge le energie migliori del popolo italiano in un gioco di squadra che svalorizza tutto il sistema Italia. Un patto tra nazioni libere" così la premier Meloni intervenendo al secondo Vertice Italia Africa ad Addis Adeba. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.