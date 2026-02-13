Trump concede licenze in Venezuela a cinque colossi petroliferi C’è anche l’Eni

Donald Trump ha autorizzato cinque grandi aziende petrolifere, tra cui anche l’Eni, a operare in Venezuela. Questa decisione segna l’inizio di una nuova fase dopo la fine del controllo diretto di Nicolás Maduro, mentre le aziende cercano di riprendere le attività nel paese. L’annuncio è arrivato in un momento in cui il Venezuela cerca di rilanciare il settore energetico, che ha subito molti danni negli ultimi anni.

L'era del dopo Nicolàs Maduro nel Venezuela direttamente controllato dagli Stati Uniti di Donald Trump è cominciata. L' Office of Foreign Assets Control (OFAC), l'agenzia del Dipartimento del Tesoro statunitense responsabile dell'applicazione delle sanzioni economiche, ha concesso licenze che autorizzano cinque grandi compagnie petrolifere – British Petroleum, Chevron, Eni, Repsol e Shell – a riprendere o ampliare le loro attività nel gigante sudamericano, mentre l'amministrazione Usa punta a una crescita della produzione di greggio. Le licenze consentono a queste società di operare progetti petroliferi e gas, incluse le attività di produzione, vendita, trasporto e vendita di prodotti energetici, e di negoziare nuovi contratti con la compagnia petrolifera statale Petróleos de Venezuela.

Durante un incontro alla Casa Bianca, Donald Trump ha sottolineato che gli Stati Uniti decideranno chi potrà operare in Venezuela, garantendo ora la massima sicurezza nel paese.

Gli Stati Uniti hanno restituito al Venezuela la superpetroliera MT Sophia, sequestrata poche settimane fa nel Mar dei Caraibi.

Trump: operazione in Venezuela è un avvertimento per chiunque minacci gli Usa

