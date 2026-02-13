Il governo venezuelano ha dato il via libera a Eni e a quattro grandi compagnie petrolifere mondiali per negoziare l’estrazione di petrolio nel paese. La decisione arriva dopo un lungo periodo di restrizioni e sanzioni che avevano bloccato l’attività estrattiva. Ora, con questa mossa, il Venezuela punta a recuperare parte del suo mercato petrolifero, aprendo nuove opportunità per le aziende straniere.

Via libera a Eni e alle major per il petrolio venezuelano: una svolta epocale per l’energia globale. Dopo anni di sanzioni e isolamento, il Venezuela riapre le porte al petrolio internazionale. Eni, insieme a Bp, Chevron, Repsol e Shell, ha ottenuto l’autorizzazione dalle autorità statunitensi a operare nel paese sudamericano, a poco più di un mese dall’insediamento della presidente Delcy Rodríguez e dalla fine dell’era Maduro. Questa decisione segna un cambiamento radicale nel settore energetico venezuelano e apre nuove prospettive per le compagnie coinvolte, con potenziali ripercussioni sui mercati globali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il governo degli Stati Uniti ha annunciato che cinque grandi compagnie petrolifere, tra cui anche Eni, potranno iniziare a estrarre gas e petrolio in Venezuela.

Delcy Rodriguez, vicepresidente del Venezuela e ministro del Petrolio, ha assunto temporaneamente la guida del paese in qualità di presidente ad interim, come stabilito dal tribunale Supremo di Caracas.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Gli STATI UNITI sequestrano una petroliera al largo del VENEZUELA

Argomenti discussi: Petrolchimico, via libera alla nuova bioraffineria: accordo tra Eni e Q8; Via libera a Eni e a quattro major a trattare il petrolio del Venezuela; Stoccaggio anidride carbonica. C’è il via libera ai gasdotti fra Ferrara Ravenna e Casal Borsetti; Accordo Eni-Q8 per la nuova bioraffineria di Priolo, le reazioni.

Eni, via libera della Casa Bianca a riprendere le attività petrolifere in Venezuela (sotto la supervisione Usa)Oltre a Eni, anche le britanniche BP e Shell e la spagnola Repson sono autorizzate a lavorare nel settore del petrolio e del gas in Venezuela accanto all’americana Chevron ... corriere.it

Via libera a Eni e a quattro major a trattare il petrolio del VenezuelaLe autorità statunitensi hanno concesso la licenze generale nel Paese al gruppo italiano e a Bp, Chevron, Repsol e Shell ... msn.com

A Benevento via libera al progetto per il recupero dell’Anfiteatro romano. La Giunta, guidata dal sindaco Mastella, ha approvato l’intervento da 900 mila euro, finanziato con fondi nazionali. Il progetto trasformerà l’area in un parco urbano fruibile al pubblico, va - facebook.com facebook

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge che riscrive le regole sulle persone migranti. Previste novità per blocco navale, espulsioni e regole per i centri di permanenza. Il ddl amplia i casi in cui il giudice, con sentenza di condanna per gra x.com