Via libera a Eni e a quattro major a trattare il petrolio del Venezuela

Da ameve.eu 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo venezuelano ha dato il via libera a Eni e a quattro grandi compagnie petrolifere mondiali per negoziare l’estrazione di petrolio nel paese. La decisione arriva dopo un lungo periodo di restrizioni e sanzioni che avevano bloccato l’attività estrattiva. Ora, con questa mossa, il Venezuela punta a recuperare parte del suo mercato petrolifero, aprendo nuove opportunità per le aziende straniere.

Cinque major potranno estrarre gas e petrolio in Venezuela: al via le concessioni Usa. C’è anche Eni nella lista di Trump

Il governo degli Stati Uniti ha annunciato che cinque grandi compagnie petrolifere, tra cui anche Eni, potranno iniziare a estrarre gas e petrolio in Venezuela.

Delcy Rodriguez alla guida del Venezuela: il ministro del Petrolio che deve trattare con Trump

Delcy Rodriguez, vicepresidente del Venezuela e ministro del Petrolio, ha assunto temporaneamente la guida del paese in qualità di presidente ad interim, come stabilito dal tribunale Supremo di Caracas.

